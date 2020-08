Pallanuoto, ultimo colpo di mercato del Telimar: arriva il giovane italo-croato Fabio Crippa

Ancora un ingaggio di grande respiro per il futuro per il Telimar Palermo: dopo l’arrivo del tecnico Gu Baldineti, dei forti Marziali, Damonte, Nicosia e Vlahovic verso il capoluogo siciliano da Bergamo arriva il giovanissimo attaccante mancino Fabio Crippa. Classe 2003, papà bergamasco e mamma croata, il neoacquisto completa il roster del club dell’Addaura che nella prossima stagione di pallanuoto maschile di Serie A1 punta a disputare un campionato sereno, con obiettivi che andranno poi via via crescendo nel quadriennio 2021-2024.

Crippa, ancora minorenne e quindi in ogni sua decisione affiancato dagli appassionati genitori Roberto e Brinka, ha optato per il trasferimento definitivo a Palermo, dove frequenterà il quarto anno dell’I.T.C. Einaudi-Pareto indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Ha iniziato a giocare a pallanuoto nel 2012 ed è cresciuto nelle giovanili del Bergamo, ottenendo sempre risultati di prestigio nelle categorie giovanili nel Campionato regionale lombardo e partecipando al Trofeo delle Regioni nel 2015 e nel 2016 rappresentando la Lombardia. Nella stagione sportiva 2016/17 ha debuttato a soli 14 anni in Serie B, Campionato questo in cui ha giocato poi stabilmente nelle stagioni 2017/18, 2018/19 (partecipando anche ai play-off per la promozione in A2), ed in quella 2019/2020 sino all’interruzione causa Covid19.

Nei mesi estivi ha costantemente preso parte ad importanti attività in Croazia, arrivando nel 2018 a partecipare, convocato dal Tecnico selezionatore della squadra nazionale giovanile Under 15 croata, a due competizioni internazionali: a Pasqua il Torneo di Napoli e ad agosto la Montenegro Cup di Herceg Novi (terzo posto).

Queste le prime parole di Fabio Crippa, nuovo acquisto TeLiMar: "Sono entusiasta di questa nuova esperienza sportiva e di vita, che sono certo mi darà delle grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di arrivare definitivamente a Palermo, città stupenda ed ospitale che ho visitato con i miei genitori soltanto tre giorni fa per perfezionare con il Presidente Marcello Giliberti il mio trasferimento definitivo, per cominciare ad allenarmi ed a mettermi alla prova nella massima serie".

Così Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: "Grazie ancora una volta alla nostra dinamicità ed al fiuto del nostro Mister Gu Baldineti, siamo riusciti a portare qui a Palermo un giovane talento sul quale stiamo scommettendo in prospettiva, essendo convinti che, lavorando sodo, potrà nel giro di qualche anno diventare un giocatore titolare nella nostra prima squadra. Per tale ragione e con questo obiettivo abbiamo, grazie ad un attento operato del nostro DS Lino Mesi, acquisito il suo cartellino e strutturato con Fabio e con i suoi appassionati genitori Roberto e Brinka un programma di sport di vertice e di studio, di cui mi sono fatto garante, anche dedicando a questo importante aspetto il nostro Dirigente Gaetano Lombardo, che sarà il Tutor sportivo di Fabio nei rapporti con la nuova scuola. Credo infatti che la crescita sportiva di un atleta di alto livello debba necessariamente accompagnarsi ad una sua crescita culturale (scolastica prima, ed universitaria dopo), in modo da poter sviluppare in maniera equilibrata l’intera persona. Il nostro coach Baldineti lavorerà su Fabio per inserirlo gradualmente negli anni in prima squadra, ma anche per ottenere una sua convocazione in squadra azzurra giovanile, avendo Fabio tutti i numeri per poter ambire a questo obiettivo: gran nuoto, buon tiro, grande grinta e grandissima voglia, sono queste le principali caratteristiche di Fabio, che ci danno serenità nell’aver fatto la scelta giusta. L’arrivo di Fabio completa il nostro mercato estivo, dopo l’ingaggio del tecnico Gu Baldineti, del forte centroboa del Posillipo Luca Marziali, del mancino Luca Damonte, del portiere romano Gianmarco ‘Gimmo’ Nicosia provenienti dallo Sport Management, tutti e tre convocati dal Commissario Tecnico Sandro Campagna al Collegiale del Settebello di giugno-luglio 2020 a Siracusa, e del forte attaccante croato Andrija Vlahovic".