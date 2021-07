VIDEO | I bimbi dei quartieri difficili a lezione di canottaggio: "Lo sport per creare inclusione"

Un progetto pensato per 60 bambini dai 5 ai 7 anni che, grazie ai fondi del 5x1000 del Comune, stanno partecipando a un campus estivo seguiti dagli allenatori della Canottieri Telimar. La società è stata scelta dalla direzione didattica De Amicis, sede dell’Osservatorio per il fenomeno della dispersione scolastica nel Distretto 12, per l'iniziativa dedicata proprio alle periferie della città