Targa Florio Rally, scatta il countdown: a mezzanotte scade il termine per iscriversi

Si avvicina lo start della 104^ edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del mondo. Ancora una volta 'a cursa' sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, presidente Automobile Club Palermo.

I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara. Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906. Intanto siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di mercoledì 2 settembre, così come stabilito nel regolamento, il termine per iscriversi. Quindi ultimissimi istanti per perfezionare la partecipazione.

Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.

“Sarà una Targa Florio un po’ particolare - afferma Pizzuto - nel segno dei tempi difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra vita normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude - sarà una edizione da ricordare”.

La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato-Polizzi”, mentre solo due volte per gli altri campionati e le auto storiche. Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi chiuso e assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella. E’ possibile richiedere gli accrediti alla pagina https://pass.acisport.it/targa-florio-2020/ con la documentazione che dovrà essere presentata all'accreditamento.