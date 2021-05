Targa Florio, 195 iscritti all'edizione numero 105

La gara è organizzata dall’Automobile Club Palermo e si disputerà il 7 e 8 maggio. E' terzo round di campionato italiano Rally Sparco, campionato italiano Rally Auto Storiche e Coppa Rally di Zona con coefficiente 1,5, oltre a essere appuntamento del campionato siciliano Rally per Auto Storiche e Moderne

Sono 195 le iscrizioni alla 105^ Targa Florio Rally e Targa Florio Historic Rally. L'alto numero di adesioni ha reso necessaria una modifica agli orari del programma della gara organizzata dall’Automobile Club Palermo, che il 7 e 8 maggio è 3° round di campionato italiano Rally Sparco, campionato italiano Rally Auto Storiche e Coppa Rally di Zona con coefficiente 1,5, oltre ad essere appuntamento del campionato siciliano Rally per Auto Storiche e Moderne. Le modifiche di orario su programma e tabella tempi e distanze, con le relative circolari informative, sono disponibili sul sito www.targaflorioacipalermo.com e https://www.acisport.it/campionati/CIR/105%5E-Targa-Florio.

Le operazioni preliminari di accreditamento per i team saranno possibili soltanto mercoledì 5 maggio dalle 15 alle 22 secondo gli orari indicati nella circolare informativa e giovedì 6 maggio dalle 8:00 alle 12:30 su prenotazione. Prolungamento dell’orario di svolgimento shakedown di venerdì 7 dalle 8.00 fino alle 13.30. Start della gara alle 15.20 per le WRC e SPS 1 la power stage “Sclafani Bagni” alle 16.20. Inizio giornata del sabato mattina alle 6.30, con PS “Tribune” anticipata alle 7.12, 12.41 e 13.38; “Targa” ore 7.38, 13.07 e 18.36 e “Scillato - Polizzi” ore 8.09, 13.38 e 19.07. I riordinamenti a Termini Imerese in zona Porto alle 9.44 e 15.13, mentre i parchi assistenza alle 6.30, 11.29 e 16.58. Tutti e tre i giri di prove avranno tempi più estesi, l’arrivo al

Belvedere di Termini Imerese che inizierà alle 20.45 mentre le vetture del CRZ arriveranno dalle ore 17. Confermata la completa copertura TV streaming e facebook, oltre alla diretta della Power Stage.

Nessuna variazione sul percorso di gara da 501,38 Km, di cui 92 suddivisi sulle 10 prove speciali. Tutti gli orari modificati e le relative tabelle Tempi e distanze, attraverso le circolari informative, sono pubblicati all’albo di gara su www.targaflorioacipalermo.com e su www.acisport.it