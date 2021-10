Al via la 105esima edizione della Targa Florio, domani la corsa automobilistica passa da Cinisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani, il territorio comunale di Cinisi sarà interessato dal transito delle auto d'epoca della Targa Florio, antica corsa automobilistica voluta e creata da Vincenzo Florio, imprenditore palermitano. Alle 15.30 le vetture sfileranno lungo il corso Umberto con una sosta in piazza Vittorio Emanuele Orlando dove saranno accolti dall'Amministrazione comunale e dalle scolaresche dell'istituto comprensivo di Cinisi che, considerata l'importanza storica della manifestazione, sono stati coinvolti nella realizzazione di un percorso progettuale volto all'approfondimento del periodo storico in cui visse la famiglia Florio.

Gli automobilisti continueranno il loro percorso fermandosi all'altezza della biblioteca comunale (ex casa Badalamenti) dove avverrà la timbratura. Gli automobilisti verranno omaggiati con un piccolo rinfresco, a base di pasticcini locali e spumante. Poi, alle 18.30, proseguiranno il loro percorso verso i territori delle Madonie. Oltre ai 120 gioielli storici e relativi equipaggi iscritti, appartenenti a 27 marchi tra più blasonati di sempre e gli equipaggi in arrivo da 18 nazioni, l'evento si arricchisce dalla tradizionale presenza del Ferrari Tribute to Targa Florio, con circa 90 auto tra le più esclusive di modelli storici e più recenti da ammirare lungo il corso. "È un onore per la nostra Cinisi - commenta il sindaco Giangiacomo Palazzolo - essere stati individuati tra le tappe della più antica corsa automobilistica al mondo che si snoda in un percorso siciliano di una straordinaria bellezza".