Taekwondo, vittorie e medaglie l'Asd sport academy

Settimana ricca di vittorie e medaglie per la pluripremiata Asd Taekwondo sport academy di Palermo; dal 22 al 25 febbraio gli atleti della categoria junior sono stati impegnati in Albania (Dürren) per partecipare ad uno degli eventi più̀ importanti dell’anno, la President Cup 2022. La gara di importantissimo livello internazionale ha visto come protagonista Marco Lo Cacciato che, dopo la partecipazione ai campionati Europei, insieme alla nazionale italiana di Taekwondo si è dimostrato sempre all’altezza della competizione guadagnando una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria junior -51kg.

Oltre a lui sono stati tanti gli atleti della Sport Academy a partecipare: Giovanni La Mattina e Gaetano Cirivello ( -48 Kg) , Gabriele Mottareale e Mattia Gambino (-55 Kg ) e Matteo Marinaro (-73 kg). Tutti loro si sono dimostrati all’altezza di affrontare questa difficile gara con un’ottima prestazione, non riuscendo, tuttavia, a salire sopra l’ambito podio. Il weekend tra il 25/27 febbraio l’asd sport academy di Palermo è stata protagonista della più importante competizione nel panorama del Taekwondo nazionale, i Campionati italiani cadetti “edizione 2021 e 2022”. Ai campionati italiani cadetti “edizione 2021”, emergono i fratelli Cirivello con la vittoria di Gaetano proclamatosi Campione italiano nella categoria -49 Kg e Antonino che si laurea Vice Campione Italiano nella categoria -33 kg.

Ottimo risultato anche di Giovanni La Mattina che si aggiudica una meritatissima medaglia di Bronzo anche lui nella categoria -49 kg. Buona invece la prestazione di Mattia Floridia nella categoria -45 kg che nonostante tutto si ferma ai quarti. Splendide medaglie hanno fatto conquistare alla Sport Academy il terzo posto assoluto maschile 2021 nella classifica delle società per l’anno 2021. Nell’edizione dei campionati italiani “2022” spicca Il nome di Federico Cavallaro che si proclama Vice campione italiano nella categoria -45 kg dopo una strepitosa finale combattuta fino all’ultimo secondo. Le medaglie continuano con Michele Coglitore nella categoria -37 kg che ha dovuto affrontare una competizione con un pesante infortunio al ginocchio ma riuscendo ugualmente a portare a casa una meritata Medaglia di Bronzo. Anche Antonino Cirivello dopo tre incontri disputati raggiunge il terzo posto del podio ottenendo la medaglia di bronzo per l’anno 2022. Rientrati da questa lunga settimana di gara, la asd si prepara per i prossimi eventi sportivi.