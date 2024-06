Taekwondo, il team del maestro Carrara conquista 8 prestigiose medaglie alla coppa Chimera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La squadra di taekwondo del Maestro Carrara fa incetta di medaglie alla coppa Chimera 2024, torneo di forme svoltosi sabato scorso al Palasport Estra "Mario D'Agata" di Arezzo.

Una gara nazionale di altissimo livello, dove si sono sfidati i migliori atleti provenienti da tutta l'Italia. Le rappresentativa delle Pantere Taekwondo Team Carrara, presente con 13 atleti, ha conquistato 2 medaglie d'oro con Amato Di Maria Gabriele e Guariglia Andrea; tre medaglie d'argento con Badalamenti Vittoria, Cannatella Alessandro e Bronzellino Domenico; 3 medaglie di bronzo con Gabriele Li Volsi, Guariglia Antonio e Barbaria Giorgia. Bellissima prestazione anche di Enzo Li Volsi, Zuliani Luigi, Bronzellino Gabriele, Schermi Salvatore e Lo Piccolo Emanuele, che si sono fermati ad un soffio dal podio.

Il commento del maestro Carrara: "I nostri 13 partecipanti si sono distinti, conquistando 8 medaglie meritatissime, sbaragliando atleti fortissimi, ed in alcuni casi per pochi decimi di punto non abbiamo preso medaglia più importante. Torniamo a casa soddisfatti e con un bagaglio d'esperienza ancor più vasto per tutti loro, utile ai prossimi imminenti obbiettivi".