Tacopina prende il Catania e sbeffeggia i rosa: "Chi è il Palermo? Non sono sicuro di chi siano"

Dice di essere innamorato del Palermo ma dopo averlo punzecchiato più volte, adesso ha comprato il Catania. Lui è Joe Tacopina, nato a New York nel 1966 da genitori italiani, papà Cosmo, originario di Roma, e mamma Oliva, di Montelepre. Tacopina si è preso il Catania dopo una trattativa lunga e ha dichiarato che l'obiettivo è portarlo a grandi livelli, in Serie A. Tacopina nelle scorse ore ha concesso un'intervista a Itasportpress.it in cui è tornato a pungere il Palermo. Gli hanno chiesto se il derby con i rosanero è una partita che vale solo tre punti. Tacopina ha risposto ridendo: "Chi è il Palermo? Non sono sicuro di chi siano… Per noi tutte le partite saranno da tre punti”.

Parole pesanti che fanno tornare la mente alle accuse di Tacopina simili a una profezia. Mentre il suo Venezia finiva in C, l'avvocato italoamericano (era il giugno 2019) se la prendeva con il Palermo: "Voglio vedere se il Palermo riuscirà ad iscriversi, con soldi veri...". Alla fine i rosanero non riuscirono a iscriversi e il Venezia fu ripescato in B al suo posto.