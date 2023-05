VIDEO | Padri e figli di corsa con la "Strapapà" (e StraPalermo): "Lasciate le macchine a casa"

Torna il doppio evento, curiosamente inserito nel giorno della festa della mamma, tra divertimento e agonismo. Settemila iscritti, appuntamento fissato per il 14 maggio. Si parte da piazza Castelnuovo, allestito anche un villaggio. L'appello dell'assessore Figuccia: "Corriamo, passeggiamo e per un giorno teniamo spenti i mezzi che inquinano"

Torna l'appuntamento annuale con lo sport e l'impegno sociale portato avanti da anni dall'Acsi Sicilia Occidentale in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palermo. La sesta edizione della “StraPapà – StraPalermo” animerà con entusiasmo e dinamicità il capoluogo siciliano dal 12 al 14 maggio. I vincitori conquisteranno il “Trofeo Conca d’Oro”. Nell’ultima

edizione 50 mila persone, tra partecipanti, familiari e simpatizzanti hanno partecipato alla manifestazione. Genitori e figli, favoriti anche dalla promozione in oltre 150 Istituti scolastici e attraverso i numerosi partner e sponsor.

Il programma e tutti i particolari sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa svoltasi al Centro Commerciale Conca d’Oro venerdì 5 maggio alla presenza, tra gli altri dell’assessore allo Sport Sabrina Figuccia; di Nicola Fabio Corsini; di Salvo Di Bella e Domenico Totaro, organizzatori della manifestazione; del proprietario e del direttore dello stesso Centro Commerciale, Andrea Zamparini e Andrea Chiarioni. Main sponsor è il Centro Commerciale Conca D’Oro di Palermo.

“Lo sport è ciò che più di tutto è in grado di trasmettere un modello di vita e pratiche di comportamento virtuose. – afferma Andrea Chiarioni – Siamo molto orgogliosi di essere partner principale per questa manifestazione, che coinvolge tutta la città a partire dai più piccoli lanciando un messaggio di benessere, divertimento e unione.”

La manifestazione podistica prenderà il via domenica 14 maggio al mattino ma l’evento nel suo complesso partirà da venerdì 12 maggio con l’allestimento in Piazza Castelnuovo di un vero e proprio Villaggio, il “STRAPAPA’ VILLAGE” all’interno del quale sarà possibile partecipare a numerose attività:

da venerdì 12

Un’area dedicata alla realtà virtuale con Simulatori di guida, pedane mobili ed aree virtuali, in collaborazione con RMM

Uno stand dove poter partecipare al Concorso “In viaggio con Harry Potter” in collaborazione con l’agenzia Viaggi Verne

Un’area per decorare articoli a marchio Thun, in collaborazione con la Fondazione Lene Thun

Un’area denominata Swap Party dove si potranno fare scambi, con il Cicolo di Legambiente da sabato 13

Un’area denominata STRAGYM con esibizioni di sport e fitness in collaborazione con i soci dell’ACSI

La manifestazione avrà anche un momento serale venerdì dalle 21.30 con la “Fluo Walk”, la passeggiata in notturna nel centro storico cittadino. Il Villaggio proseguirà anche domenica 14 nel pomeriggio mentre al mattino, come detto, partiranno le corse con i seguenti orari:

ore 08:30 Start podistica competitiva StraPalermo, attraverso il centro cittadino

ore 11.00 Start StraPapà 2023 e Run With Autism, su un circuito di 3.000 metri

Al Centro Commerciale Conca d’Oro è possibile iscriversi alla Strapapà e ritirare il kit in Piazza Centrale presso Farmacqua tutti i giorni fino al 13 maggio dalle ore 14.00 alle 19.00. E per tutti gli iscritti, sempre in Piazza Centrale e sempre fino al 13 maggio è possibile anche partecipare al contest "In viaggio con Harry Potter", scattando una foto con il proprio pettorale davanti alla postazione e inviandola assieme al proprio nome e cognome a marketing@strapapa.it. Tutte le foto saranno inserite nella pagina Facebook Strapapà e quella che otterrà il maggior numero di like vincerà il contest e si aggiudicherà il viaggio gratuitamente. Tutti gli iscritti alla Strapapà riceveranno un coupon di 50 euro valido per un anno per partecipare ai viaggi a tema organizzati da Verne e Co.Viaggi e Turismo.