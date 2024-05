"Insulti e tentata aggressione all'arbitro", stangata del giudice sportivo per il ds palermitano Pietro Accardi

Stangata del giudice sportivo di Serie A per Pietro Accardi, il direttore sportivo palermitano dell'Empoli, coinvolto nel caldissimo finale della sfida salvezza tra i toscani e l'Udinese, giocatasi domenica scorsa in Friuli e conclusasi per 1-1. Il dirigente è stato squalificato per 5 giornate e dovrà pagare una multa di 15 mila euro.

Il provvedimento nei confronti di Accardi, secondo quanto si legge nel comunicato della Lega Serie A, è scattato per le seguenti motivazioni: "Per avere, a fine gara, sul terreno di gioco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all'arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un assistente".