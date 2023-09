Dall'atletica al calcetto, alla Magione torna "Sport popolare in spazio pubblico": visite gratuite per adulti e bambini 

Torna "Sport popolare in spazio pubblico". Il progetto, sostenuto da Fondazione con il Sud e finalizzato alla promozione dello sport come leva per la crescita del capitale sociale nella comunità del quartiere Kalsa, si prepara ad avviare l'ultimo anno di progetto e lo fa attraverso due importanti eventi. Sabato 23 settembre l'avvio della nuova stagione sportiva si inaugura con le "Olimpiadi popolari", gare multidisciplinari che si svolgeranno dalle 10 alle 13 a piazza Magione.

Dall'atletica al volley, dalla pallacanestro al calcetto, tutti insieme per un evento inclusivo che vedrà le squadre sfidarsi in incontri di tutte le discipline organizzate dai tecnici sportivi del progetto utilizzando gli spazi della piazza, la palestra dell'Istituto Comprensivo Rita Borsellino e il campetto di calcio della piazza. Ma a impegnare i presenti ci saranno anche giochi e musica. Una vera festa. Le attività sportive del progetto coordinato dall'associazione Handala, danno massima attenzione allo stato di salute dei partecipanti alle attività. Anche quest'anno i medici di Vivi Sano, partner del progetto, saranno a disposizione per un check-up gratuito.

Un camper del Rotary ospiterà le visite sempre a piazza Magione dalle 15 alle 18 (è consigliata la prenotazione). Un nutrizionista darà dei brevi consigli sulla sana alimentazione. Grazie a una importante azione di progetto dal nome "l'importante è partecipare... in sicurezza", bimbi e adulti potranno fruire delle visite mediche gratuite. Un importante check-up dello stato di salute che prevede un elettrocardiogramma, la misurazione di colesterolo, glicemia e pressione arteriosa, perché sport e salute camminano sempre insieme. Prenotazioni visite a info@vivisano.org.