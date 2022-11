Contributi alle società sportive siciliane professionistiche: arrivate 238 domande

Pubblicato l'elenco delle 238 istanze arrivate per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche, semiprofessionistiche che hanno partecipato a campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle federazioni riconosciute dal Coni e dal Cip per sostenere i costi sostenuti e alle trasferte per la stagione sportiva 2021/22.

La dotazione finanziaria prevista dal decreto dello scorso ottobre era complessivamente di 2 milioni e 250 mila di euro a valere sull'esercizio finanziario 2022, di cui 450 mila euro per le società partecipanti a campionati nazionali di serie A e B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal Cip, a favore delle misure di sostegno per le persone con disabilità, e altri 1,8 milioni per la partecipazione a campionati indetti dalle società riconosciute dal Coni. Sono in tutto 238 le istanze pervenute al dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo entro il termine del 14 novembre per ottenere il sostegno economico alle attività sportive in linea con la legge regionale 31/84.

"L'obiettivo di questi provvedimenti è alleggerire i costi sostenuti dalle società sportive durante i campionati - dice l'assessore regionale allo Sport, Francesco Paolo Scarpinato - oltre che sostenere la comunità degli atleti siciliani per intero, con particolare attenzione alle persone diversamente abili al fine di promuoverne l’autonomia e favorirne le relazioni sociali e, in generale, per dar forza al mondo dello sport siciliano per affrontare sempre nuove e maggiori sfide". "In caso di assenza della propria istanza negli elenchi - si legge in una nota - il dipartimento ha allargato il termine di invio della domanda al 22 novembre (entro le 13) all'indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it con la dimostrazione della precedente consegna alla Pec del dipartimento".