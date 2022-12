De Rossi: "Il Palermo ha un'ottima rosa e poi c'è Brunori..."

Poteva esserci lui a sfidare la Spal, con la tuta del Palermo. E invece alla fine i rosanero hanno scelto Corini. E lui, Daniele De Rossi, ha trovato a Ferrara la prima panchina della sua nuova carriera. E' questo uno dei temi di Spal-Palermo, che si disputa oggi alle 15. L'ex bandiera della Roma nelle scorse ore è intervenuto in conferenza stampa.

Mister, la Spal è reduce dallo 0-0 contro il Perugia. E' stata la prima volta in cui, al termine della gara, si è un po' rammaricato per la prestazione della sua squadra?

"Sì, non mi è piaciuta moltissimo. Anche se abbiamo fatto bene nei primi venticinque minuti, poi siamo andati troppo dietro alla loro maniera di giocare. Noi avevamo detto di andare contro questa squadra in un'altra maniera. E c'è stata anche poca pulizia tecnica, da parte nostra, nei passaggi, nelle finalizzazioni e nel tocco prima dell'ultimo passaggio. Ero rammaricato per questo motivo, e perché penso che siamo una squadra più forte del Perugia e potevamo vincere tranquillamente".

Arriva il Palermo. L'obiettivo è trovare nuovamente i tre punti, oltre a trovare il modo di rendere gli attaccanti pericolosi. Mancherà Moncini, quale soluzione pensa di adattare?

"Le soluzioni sono veramente molteplici, non ho ancora deciso chi giocherà. Bisogna vedere come escono i giocatori dopo questa partita, dopo questo viaggio".

Qual è la condizione psicologica del gruppo dopo questo punto preso con il Perugia, che ha interrotto delle sconfitte, ma non è forse quello che serviva per toglierci dalla parte difficile della classifica?

"La condizione psicologica è di una squadra che non sta vedendo dei risultati positivi. Al netto della nostre prestazioni un po' opache, la squadra ha raccolto meno punti di quelli che avrebbe dovuto raccogliere nelle ultime quattro, cinque partite. Io penso che a Terni, con il Modena potevamo raccogliere qualcosa in più. Il morale è alto in campo, ci si allena con entusiasmo, con intensità, con la giusta energia. Però ovviamente è basso. Ma io non voglio una squadra con il morale alto quando si perde, io voglio gente che è disperata quando non vince la partita. Voglio gente a cui dispiaccia tanto non vincere le partite.

Nella partita con il Perugia, c'è stato un piccolo disappunto con i tifosi che non hanno voluto, in qualche modo, salutare la squadra. Cosa vi siete riproposti per riconquistare i tifosi della Curva?

"Io non mi sono accorto di niente. Io sono andato coi ragazzi a salutare i tifosi perché di giovedì pomeriggio sono venuti fino a Perugia, con la pioggia e con il freddo, a sostenerci nonostante le cose non vadano bene. Sono stato abituato a fare così da quando sono ragazzino. Per il resto, noi andremo a fare la nostra partita, anche per loro. Per quello che riguarda la Curva Ovest, anche contro il Modena fino al 95esimo quando eravamo sotto di 3-1, non è mancato mai il sostegno. Anzi, sarebbe bello che tutto lo stadio trascinasse la squadra come fa la Curva. Poi, a fine partita, ci sta non essere felici quando si perde".

Arriva un Palermo che non è contento del punto raccolto nell'ultima gara. Che pericoli si aspetta dalla squadra di Corini?

"Il Palermo è una squadra che sta giocando molto meglio delle squadre che abbiamo incontrato. Ha degli sviluppi chiari, ha degli ottimi giocatori. Forse ricercano meno il contropiede e la palla lunga, e cercano più il fraseggio. Hanno un giocatore davanti che ha forza, velocità, qualità e abilità sotto porta. Hanno un'ottima rosa, Corini è un ottimo allenatore, una persona che stimo. Ci siamo incontrati mille volte a centrocampo, e mi farà piacere risalutarlo dopo tanto tempo".

Che indicazioni ha avuto dalla società per il mercato, c'è la disponibilità a rafforzare questa squadra?

"Sono domande da rivolgere al presidente. Io, sul lato tecnico dei singoli, non posso rispondere. Credo che ci sia la voglia di riprendere un cammino che è più consono all'ambizione della Spal. Siamo tutti e due scontenti dell'andamento della squadra. Io ho detto che è una squadra, dal punto di vista umano, sana. La rosa è composta da giocatori come si deve. Ci siamo detti che però dobbiamo fare di più, e io sono il primo che deve fare di più".

Lei ha sempre detto di guardare più alla prestazioni che alla classifica. La classifica, in questo momento, segna allarme rosso. Sta cominciando a dare un'occhiata con il gruppo alla classifica, oppure preferisce che sia per i giocatori più tranquillizzante non pensare a questo?

"Io guardo a classifica e risultato, e voglio ottenerlo. Ho la sensazione, però, che giocando un pochino meglio sia più facile ottenere punti. Abbiamo giocato bene a volte, ma non abbiamo ottenuto punti. Io devo analizzare la partita perché, giocando in una certa maniera, cioè giocando un calcio fatto bene, che non vuol dire tiki-taka o una percentuale altissima di possesso palla, noi riusciremo a vincere le partite. Giocando meno bene e in maniera più sporca, rischiamo di perdere".

A Perugia avrebbe voluto conncedere un turno di riposo a La Mantia, che invece ha dovuto rimettere in campo per il problema di Moncini. A cosa è dovuta questa scelta?

"E' dovuto entrare al volo perché eravamo con un giocatore in meno, quindi non ha avuto nemmeno il tempo per scaldarsi. Inizialmente era fuori dal match, ma era inevitabile che non entrasse in maniera brillante. Abbiamo fatto una partita un po' sotto tono tutti quanti, con qualche eccezione. L'andamento di quella partita era un po' offuscato, e lui è stato in linea con gli altri. Sulla sua condizione fisica, l'idea era di dargli un turno di riposo che non ha avuto. Adesso si è allenato, e stava abbastanza bene".

Possiamo aspettarci una prova d'orgoglio dalla Spal?

"La Spal deve giocare con orgoglio sempre. Con il Modena, per esempio, io ho visto una prova d'orgoglio. Poi, il tifoso valuta dal risultato, il giornalista probabilmente anche e i dirigenti idem. Se parliamo di prova d'orgoglio, io devo guardare quello che ho visto negli occhi dei giocatori e quello che ho visto in campo e che hanno sviluppato. Io sono orgoglioso di loro, non sono sempre felice di tutto quello che fanno in campo. Ma non è facile trovare una squadra che ti renda orgoglioso. Vorrei che tutti riconoscessero il loro impegno, ma non è semplice perché ogni tifoso guarda sempre al risultato".

L'intensità è uno degli elementi che sembra mancare a questa squadra. E' un problema mentale, fisico o legato alle caratteristiche dei giocatori?

"Può essere tutto, sicuramente il modo di allenarsi è diverso da quello che i giocatori favevano prima che arrivassi io. Però non vedo grossi problemi fisici, vedo che a livello fisico noi finiamo la partita sempre andando forte. Abbiamo finito una partita in maniera un po' confusa, ma con un difensore dentro l'area che aveva fatto un anticipo. Si era inserito, spingendo molto forte. Negli ultimi dieci, quindici minuti, siamo sembrati abbastanza arrembanti. Non basta assolutamente, però se non fosse una squadra intensa fisicamente, crollerebbe molto prima".

