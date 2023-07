Palermitano a Dublino apre un sito in inglese sui rosanero: "Per internazionalizzare il club"

E' attivo su Internet e sui social il sito web "Palermo Calcio English News", spazio telematico a disposizione dei tifosi e simpatizzanti rosanero di madrelingua non italiana che desiderano tenersi aggiornati sulle vicende della formazione siciliana. Il sito è curato da Roberto Rizzuto, tifoso rosanero residente a Dublino (Irlanda) dal 2012, con un trascorso da giornalista professionista.

"Palermo Calcio English News" propone contenuti originali in lingua inglese su temi d'attualità riguardanti il sodalizio di viale del Fante. Notizie, approfondimenti, servizi, rigorosamente in lingua inglese, per dare un respiro internazionale alle attività del Palermo Football Club: questa la mission del sito, che si affaccia sul panorama dell'informazione a tinte rosanero.