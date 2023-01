"Romagna mia": due cugini palermitani si ritrovano nella difesa del Cesena

Due cugini, palermitani doc, per la difesa del Cesena. Venerdì giornata di presentazione per Luigi Silvestri, il 29enne difensore che il Cavalluccio ha strappato al Siena. Dagli inizi a Palermo all'approdo, adesso, a Cesena, come Prestia. Un innesto necessario dopo la partenza di Kontek al Foggia, e il grave infortunio capitato a Coccolo. Massimo Agostini assicura che "non è stato facile portarlo a Cesena".

Le prime parole di Luigi Silvestri (nel 2021, ai tempi dell'Avellino, segnò un gol da centrocampo al suo Palermo) che svela la parentela con Prestia: "Essere qui è una emozione particolare, seguivo il Cesena da inizio stagione perché conoscevo tanti giocatori, ma soprattutto per mio cugino Prestia. Siamo coetanei, abbiamo giocato anche nelle giovanili del Palermo, e 15 anni dopo ci ritroviamo. Devo dire che è una sensazione strana ma bella, i nostri percorsi si sono incrociati dopo tanto tempo".

Ha proseguito il 29enne difensore ex Avellino: "Arrivo in punta di piedi in una squadra seconda classifica, sicuramente mi farò trovare pronto. La trattativa è stata difficile, ma il Cesena mi ha fatto sentire importante, e ho avuto la forza di dire al Siena che questa opportunità non potevo perderla". Sulle sue caratteristiche: "Nella difesa a tre posso fare tutti i ruoli. Del Cesena mi ha colpito il fatto che ci sono 11 titolari ma anche riserve di lusso, la partenza a rilento ci poteva stare per una squadra completamente nuova. Cinque punti dalla Reggiana sono recuperabili", secondo Silvestri che chiude parlando di Avellino: "Avellino è stata l'esperienza più importante della mia carriera, è una piazza che ti responsabilizza tanto, se non hai carattere è tosta giocare lì, eravamo una squadra forte e abbiamo perso la semifinale playoff contro il Padova di Saber".

Silvestri raggiunge così Giuseppe Prestia. Il classe '93, prodotto delle giovanili del Palermo, è stato anche il capitano della formazione Primavera. Ha debuttato in prima squadra il 15 dicembre 2010 in Europa League contro il Losanna, sotto la guida dell'allenatore Delio Rossi. Per lui una presenza in A col Parma e un lungo girovagare tra B e C con una parentesi in Romania, a Galati.