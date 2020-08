Juve Stabia, Bari, Ternana: ecco la Serie C che aspetta il Palermo (di Boscaglia)

In attesa di venerdì, quando il playout di ritorno di Serie B tra Pescara e Perugia (l’andata è terminata 2-1 per gli abruzzesi) darà il quadro completo delle prossime partecipanti al campionato di Serie C 2020/2021, è già possibile stimare una prima proiezione di come potrebbe essere la composizione dei tre gironi. Il Palermo, che oggi potrebbe ufficializzare Boscaglia, è nel girone C e se la vedrà col Bari.

Ovviamente il condizionale è d’obbligo e quelli che vi proponiamo vanno presi con il beneficio del dubbio perché le incertezze sono ancora numerose. A partire dalla suddivisione: non è detto che si segua la classica separazione nord-ovest, nord-est-centro, centro-sud, anche se è molto probabile. C’è poi la partita sulle riammissioni con le retrocesse Giana Erminio e Ravenna che attendono un probabile ritorno in C alla luce della non iscrizione di Siena e Sicula Leonzio. Da capire anche chi retrocederà tra Pescara e Perugia (che in ogni caso dovrebbero finire nel B) mentre la neopromossa Campodarsego ha rinunciato all’iscrizione, su questo fronte però ci sono pochi dubbi perché la naturale sostituta sarà il Legnago che aveva chiuso secondo in classifica lo stesso girone di Serie D.

C’è infine da capire la questione legata alle retrocesse dalla B, per la Juve Stabia non ci sono problemi ma Livorno e Trapani non navigano in buone acque e bisognerà attendere il 24 agosto quando scadranno i loro termini per l’iscrizione. Attenzione che anche il Bitonto non è sicuro, qui si attende il rinvio a giudizio dopo la presunta combine con il Picerno e il Foggia guarda interessato alla finestra.

Girone C

Monopoli

Potenza

Ternana

Catania

Catanzaro

Teramo

Francavilla

Avellino

Vibonese

Viterbese

Casertana

Cavese

Paganese

Picerno

Bari

Trapani

Juve Stabia

Turris

Bitonto

Palermo