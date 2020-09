Palermo, la Lega ufficializza i gironi: tornano i derby con Catania e Trapani

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi di Serie C. Il Palermo è stato inserito nel Girone C, quello “Sud”, insieme alle altre due siciliane Catania e Trapani. Un girone di ferro con dentro anche la Ternana, ma non il Perugia che è finito in quello B. Nell’elenco della Lega mancano Foggia e Bisceglie (queste le x e y che si vedono ndr), che hanno dieci giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione al campionato; poi la Covisoc dovrà valutare i documenti.

Ecco il girone C

Avellino

Bari

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Juve Stabia

Monopoli

Paganese

Palermo

Potenza

Teramo

Ternana

Trapani

Turris

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese

X

Y