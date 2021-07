A Parma mister Maresca ritrova "El Mudo": con Vazquez salgono a 7 gli ex del Palermo

Il Parma si tinge di rosanero. Con l'acquisto di Franco Vazquez salgono a 7 gli ex del Palermo in forza alla squadra emiliana, che annovera in rosa anche l'attaccante palermitano Ciccio Golfo.

Il tecnico Enzo Maresca riabbraccia "El Mudo", con il quale ha giocato assieme nel Palermo di Zamparini, che si aggiunge alla pattuglia composta da Gaston Brugman, Giuseppe Pezzella, Jasmin Kurtic, Simone Colombi, Fabrizio Alastra (nativo di Erice) e come detto l'attaccante Golfo. Ma non è tutto. Ai giocatori va aggiunto anche il team manager Alessio Cracolici e il suo vice Riccardo Gatto e il nutrizionista Tindaro Bongiovanni, tutti e tre palermitani doc.

Per i ducali Vazquez rappresenta un grande colpo di mercato: il fantasista argentino, a 32 anni, scaduto il contratto con gli spagnoli del Siviglia, ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dalla serie cadetta assieme ad un certo Gigi Buffon, portiere ultraquarantenne e plurititolato (per lui anche un mondiale con la nazionale). "El Mudo" torna così in Italia dopo l'esperienza di Palermo, dove ha collezionato 105 condite da 22 reti.

A dirigerlo dalla panchina ci sarà Enzo Maresca, suo ex compagno in rosanero per tre stagioni, che ora ritrova come mister. Finito l’apprendistato al fianco di Guardiola, per Maresca è arrivata la chiamata del magnate americano Krause: il patron del Parma è un altro nome legato a Palermo, avendo origini di Alia. Nel segno del Palermo, dunque, il sodalizio ducale prepara la risalita dalla B alla A.