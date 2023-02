Calcio a 5, Serie B: il Villaurea ferma sul pari la corazzata Ecosistem Lamezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande Pgs Villaurea C5 che in casa al Paladonbosco ferma la forte Ecosistem Lamezia, arrivata a Palermo per vincere, al termine di 40 minuti intensi e vibranti, fino al suono finale della sirena. Il punteggio finale 2-2 è stato meritatissimo con un'ottima prestazione di tutti i nostri atleti che hanno giocato dando l’anima per tutto il match. Carattere e personalità da vendere, il dna del coach Antonio Gallo e di capitan Bepi Abisso trasmesso a tutti.

Primo tempo

Nella prima frazione di giuoco il Villaurea C5 messo bene in campo da coach Antonio Gallo, regge l'urto dell'Ecosistem che prova a sfondare la retroguardia neroverde subito con Mantuano ma la sua conclusione è alta. Capitan Abisso, un veterano che sprona sempre i suoi compagni, e i suoi compagni non cedono un metro, effettuano un ottimo possesso palla, squadra corta e buoni fraseggi di giuoco. Il match è in equilibrio quando al nono minuto Ecelestini trova il vantaggio con un tiro da fuori area che supera l'incolpevole Di Maria. La squadra di casa reagisce e 3 minuti dopo la rete subita trova un'ottima occasione su un calcio di punizione da posizione invitante con Badalamenti e Rotella respinge con il corpo. La gara prosegue sui binari del sostanziale equilibrio e si va al riposo sul risultato di 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa si assiste ad un Villaurea C5 più propositivo che pressa bene sui portatori di palla ospiti. E' capitan Abisso a tirare forte ma respinge bene Rotella, dopo neanche un minuto ci prova Badalamenti che si smarca, si accentra e tira ma il portiere ospite respinge la sua conclusione. Il pari è nell'aria e quasi all'ottavo minuto è Salvo Cassata a farsi trovare al posto giusto e al momento giusto e sulla respinta corta di Rotella su un precedente tiro, traccia un diagonale angolato che termina in rete. La gara prosegue e quando il Villaurea C5 sembra non rischiare nulla, con Di Maria che non ha corso grossi rischi, è ancora Ecelestini, quasi al tredicesimo, su azione d’angolo sull'out sinistro, a scagliare un tiro forte e teso che va a finire sul set. Rete che sembra dare una marcia in più in favore degli orange di coach Carrozza, ma la formazione neroverde ha un carattere e personalità da vendere, un gruppo stupendo difficile da mandare ko. Carmelo Giannusa, col vizietto del gol, scatta in contropiede e da posizione defilata a sinistra traccia un diagonale che il portiere lametino non trattiene per la rete del definitivo pari.