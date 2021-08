Scuola calcio Mediatrice, definito l'organigramma per la prossima stagione sportiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inizia a muovere i primi passi la Scuola Calcio Oratorio Maria SS Mediatrice di VillaTasca infatti in data odierna e' stato definito l'organigramma per la prossima stagione sportiva 2021/22 : ✓Allenatori : Fabio Errera, Massimo Zampardi ,Luca Vivirito ,Gaspare Maiorana,Samuele D' Arrigo. ✓Preparatore dei Portieri : Francesco Venditti ✓Resp.Area Comunicazione : Andrea Dieli

Ai microfoni il Resp.Tecnico Fabio Errera che precisa che le Iscrizioni saranno effettuate da Lun 30 Agosto c/o il Centro Opere Sociali del nostro Oratorio in Via Auteri,1 zona VillaTasca, dal Lun al Ven dalle ore 17 alle 18 contattando al 3205572171 e che la Scuola Calcio inizierà Lun 06 Settembre. Dalla data del 6 settembre,fischio di inizio nel nostro bellissimo gioiello in sintetico,il Mediatrice Stadium dove saranno quindi definite le varie categorie e i vari gruppi e i campionati da disputare nella speranza che nella prossima stagione non vi siano interruzioni causa covid 19.

Andrea Dieli Resp. Area Comunicazione Scuola Calcio Oratorio Maria SS Mediatrice