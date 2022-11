Sampdoria-Fiorentina, Stankovic fa giocare il 19enne palermitano Montevago dal primo minuto

In pochi giorni ha scalato le gerarchie della Sampdoria fino a guadagnarsi la maglia da titolare. A sorpresa Dejan Stankovic ha deciso di schierare Daniele Montevago dal primo minuto per il match delle 15 contro la Fiorentina preferendolo a Gabbiadini e Sabiri. L'attaccante palermitano che si è formato nei campi scalcinati di via Messina Marine e che sabato scorso ha esordito in A a San Siro contro l'Inter, parte oggi dal primo minuto.

I titolari della Samp contro la Fiorentina

L'undici della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione, Augello, Villar, Leris, Djuricic, Montevago, Caputo. All. Stankovic.

Chi è Daniele Montevago

Centravanti vecchio stampo, 19 anni, è cresciuto nella Stella d'Oriente, poi il passaggio nelle giovanili del Palermo. Il ragazzone di Romagnolo, nato il 18 marzo 2003, si è fatto le ossa nei campi del Solarium. Dopo aver segnato caterve di gol con la Stella d'Oriente (nella foto sotto), Montevago è approdato al Palermo. E anche in rosanero non ha mai smesso di fare quello che meglio gli riesce: gonfiare ripetutamente la rete.

Nell'estate del 2019, quella dell'ultimo fallimento rosanero, prima dell'avvento di Mirri, Montevago viene messo sotto contratto dalla Sampdoria. Il 2022 è un anno cruciale per lui: a febbraio la prima convocazione in prima squadra, a settembre il primo gol con la Nazionale Under 20. Poi la prima apparizione in Serie A e adesso il debutto lampo da titolare.