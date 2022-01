Un palermitano sarà il vice di José Mourinho alla Roma. Il 2022 si apre infatti con una grande novità in casa giallorossa. Il tecnico di Setubal infatti non sarà più assistito da Joao Sacramento, il vice allenatore che con cui ha lavorato fin dai tempi del Tottenham. Mourinho ha già individuato il sostituto: si tratta di Salvatore Foti, 33 anni, nato a Palermo nel 1988.

Ex attaccante di Sampdoria, Brescia e Lecce, fece l'esordio in A proprio coi blucerchiati. Fu chiamato il "nuovo Ibra" per le sue caratteristiche. Dopo un inizio sfavillante (gol e assist in Samp-Messina) fu costretto a poco a poco ad arrendersi ai frequenti infortuni.

Quindi l'avvio alla carriera da allenatore. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino. Adesso prenderà il posto di Sacramento cercando di dare il suo contributo e imparare il più possibile da Mourinho.

Sacramento ha salutato così il suo vecchio allenatore: "Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d'orgoglio - i saluti di Sacramento su Instagram -. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!".