Boscaglia dice "no", la panchina del Palermo è ancora vacante: caccia al mister "X"

E se alla fine il prossimo tecnico del Palermo non fosse Roberto Boscaglia? Un rompicapo a cui Sagramola cerca di dare una risposta concreta da circa una settimana. Il colpo di scena si sta per materializzare. Boscaglia sembrava essere a un passo dal Palermo. Ora le cose sono cambiate e potrebbe anche restare all'Entella, dove ha appena ottenuto la salvezza.

Adesso è caos. E' bastata una settimana per rimescolare le carte. Boscaglia aveva stregato Sagramola, talmente tanto da depennare tutte le alternative, come ad esempio Caserta (con cui si era trovato un accordo), ma avrebbe rifiutato le avances. Ora il Palermo è a un bivio: fare la corte a tutte le alternative, oppure cercare nuovi, validi, profili? E a proposito di nomi “nuovi”: nelle ultime ore è circolato quello di Delio Rossi. Un affascinante ritorno che non si concretizzerà. Oltre che per scelte tecniche, anche per via di alcuni screzi passati fra Sagramola e il tecnico 60enne durante la parentesi blucerchiata. Così alla fine la dirigenza rosa potrebbe anche provare a riallacciare i contatti con Fabio Caserta.

Più che un tornare sui propri passi però, la pista Caserta per il Palermo sarebbe davvero un affondo alla disperata, visto che il profilo dell’attuale tecnico della Juve Stabia nelle ultime settimane era stato surclassato anche da Scienza (fresco di rinnovo con il Monopoli) e da Pecchia. Un nome caldo dalle parti di viale del Fante, uno di quelli che piace, ma che in realtà non convince pienamente. Riflette il Palermo così come lo stesso Pecchia, che dal canto suo preferirebbe trovare una sistemazione spagnola, dove tanto bene si è trovato al fianco di Rafael Benitez. Il Palermo adesso è chiamato a dare risposte.