Ruote nella storia: il 7 novembre appuntamento sulle Madonie

La Sicilia torna alla ribalta televisiva grazie alle auto storiche. Sarà l'area delle Madonie la protagonista di un nuovo servizio del magazine tv ACI Storico trasmesso nelle prossime settimane sul canale 228 di SKY ACI Sport TV in occasione della nuova tappa siciliana di “Ruote nella Storia” in programma domenica 7 novembre 2021 tra Termini Imerese, Petralia Soprana e Calcarelli (PA). Ruote nella Storia è la kermesse itinerante di ACI Storico che ha come obiettivo la promozione dei luoghi più belli del Paese insieme al fascino delle vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo attraverso una sessantina di appuntamenti in tutto lo stivale. L’appuntamento siciliano è organizzato dall’Automobile Club di Palermo. Domenica 7 novembre 2021 i fortunati possessori delle auto dal fascino intramontabile potranno godere delle bellezze di Petralia Soprana, il comune più alto della provincia di Palermo che fa parte del Parco delle Madonie, incluso nel circuito dei borghi più belli d'Italia, proclamato per l'appunto "Borgo dei borghi 2018".

“Ruote nella Storia - spiega il Presidente dell'Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto - torna sulle Madonie attraversando Petralia Soprana gia’ Borgo piu’ Bello d'Italia e Calcarelli, località che ha dato i natali ad uno dei nomi più importanti delle competizioni in Sicilia come il barone Antonio Pucci, offrendo un meraviglioso spaccato di natura, cultura e storia dell’automobilismo storico che in questi luoghi ha visto nascere la Targa Florio”.

Nello specifico, il programma prevede: Alle ore 10,00 la contrazione partecipanti al Museo Targa Florio di Termini Imerese; alle ore 11,00 - la partenza per il Borgo di Petralia Soprana; alle 13:00 - un momento conviviale al centro del Borgo di Calcarelli (Castellana Sicula) e relativa visita del Borgo. Alle 17,00 infine la consegna di riconoscimenti e i saluti di congedo. Come di consueto, saranno ammesse tutte le vetture immatricolate fino al 31/12/1990 autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico o inserite nella lista di salvaguardia di ACI Storico. La partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso del green-pass secondo le vigenti normative ministeriali di contenimento al coronavirus. Gli equipaggi che volessero iscriversi, possono farlo inviando la propria adesione a segreteria@palermo.aci.it