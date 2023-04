Ultima gara della stagione per il Rugby Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo scoppiettante pareggio in quel di Bari, in casa delle Tigri, tutto rimane aperto per acciuffare la seconda piazza nel girone interregionale che potrebbe valere il salto di categoria per la Rugby Palermo. Domenica 30 Aprile arriva al Campo Comunale di Camporeale il IV Circolo Benevento, diretta concorrente per il salto di categoria. La classifica, con l'Amatori Catania già promosso in serie b, vede 4 squadre vicinissime nel punteggio e tutte con la possibilità di seguire gli etnei in B. AP Partenope, Tigri di Bari, IV Circolo Benevento e Rugby Palermo.

I ragazzi del Coach Gioacchino La Torre, imbattuti in casa in questa stagione (Una sola sconfitta negli ultimi 2 anni) con tantissimi giovani provenienti dal settore giovanile e qualche veterano proveranno a rimanere imbattuti e a vincere per poter disputare la prossima stagione il campionato di serie B. per l'occasione il XV neroarancio sarà accompagnato all'ingresso in campo dai mini rugbisti del settore giovanile della società. Il fischio d'inizio sarà alle 13.30. l'ingresso sugli spalti è gratuito.