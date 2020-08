Palermo, giocatori a Petralia Soprana dal 24 agosto: sarà un ritiro "blindato"

Il nuovo Palermo targato Boscaglia prenderà forma in isolamento. Sarà un ritiro totalmente blindato quello che inizierá ufficialmente il 24 di agosto a Petralia Soprana per i rosanero, che a questo punto dovranno rinunciare al supporto e al calore del tifo palermitano. Limitazioni anche per la stampa, conferenze in streaming.

“I rosanero - si legge sui canali ufficiali del club - alloggeranno presso il Convento dei Padri Riformati e svolgeranno le sedute d’allenamento nel campo sportivo del comune madonita. In ottemperanza al vigente protocollo emanato dalla Commissione Medico Sportiva Federale in materia di allenamenti delle squadre di calcio professionistiche ed al vigente DPCM del 7 agosto 2020 (articolo 1, commma 6, lettera F), non sarà consentito l’accesso al Convento ed al campo sportivo al personale non autorizzato: pertanto, tutte le sedute d’allenamento si svolgeranno a porte chiuse”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domani mattina intanto il Palermo presenterà ufficialmente il nuovo allenatore, Roberto Boscaglia alla stampa e ai tifosi. E' arrivata la firma sul contratto dell’ex tecnico dell’Inter Entella, chiamato a guiderà i rosanero per le prossime due stagioni.