Running Sicily-Coppa Conad 2021, in testa Marathon Monreale e Trinacria Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Marathon Monreale tra gli uomini e la Trinacria Palermo tra le donne guidano le rispettive classifiche a squadre del Running Sicily-Coppa Conad 2021, manifestazione di corsa su strada giunta quest’anno all’ottava edizione. Dopo la prima prova di Terrasini - articolata su due traguardi, Maratonina e 7 km. – la Marathon Monreale (foto allegata) con 5.997 punti precede l’Atletica Partinico (4.333), il Team Ingargiola (4.250), la Polisportiva Pegaso Athlet (3.780) e l’Universitas Palermo (2.747), mentre tra le donne la Trinacria Palermo con 1984 punti ha, già, un buon margine di vantaggio su Universitas Palermo (792), 5 Torri Fiamme Cremisi (705), Pietro Guarino Rosolini (366) e Marathon Altofronte.

Il Running Sicily-Coppa Conad, organizzato dall’Associazione Agex di Nando Sorbello, proseguirà il 19 settembre con il decimo Trofeo podistico “Le antiche vie di Trappeto” (organizzato dal Club Atletica Partinico) e si concluderà il 17 ottobre con la classica Palermo International Half Marathon. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato al Turismo e allo Sport della Regione Siciliana e dall’assessorato allo Sport del comune di Palermo, è resa possibile grazie al sostengo ed al supporto degli sponsor Conad, Aziz, Palm e Cisalfa-Cammarata ed alla collaborazione dell’Ente di promozione sportiva, Opes.

Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale comprendente la somma dei migliori 2 punteggi ottenuti nelle 3 tappe di Terrasini, Trappeto e Palermo. Saranno premiati nella cerimonia finale, che sarà organizzata a fine anno in una location diversa da quella delle gare, i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55- M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 - M50 – F50.

E’ possibile consultare sul sito www.runningsicily.it le classifiche complete sia individuali che a squadre. Si ricorda che l’organizzazione del Running Sicily-Coppa Conad, grazie all’accordo con U4FIT, offre gratuitamente a tutti i partecipanti piani di allenamento sviluppati da personal trainer qualificati. Utilizzando la piattaforma U4FIT sarà possibile prepararsi al meglio per le gare in programma con allenamenti specifici per le varie distanze previste. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.u4fit.com o contattando u4fit all'indirizzo email: info@u4fit.com.