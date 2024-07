Campionato del mondo Xcat, primo posto nelle qualifiche per il Team Consulbrokers

La prima giornata del Campionato del mondo Xcat 2024 a Palermo è stata caratterizzata da una competizione intensa durante le gare di qualifica che si sono svolte al molo Sant'Erasmo. L'evento, atteso con impazienza sia dai fan che dai concorrenti, non ha deluso grazie alla lotta per le prime posizioni. Una giornata all'insegna dello sport nonostante l'imprevisto registrato con il furto del campo gara. Alla vigilia della manifestazione, infatti, i ladri hanno fatto sparire le boe, i corpi morti e quasi 800 metri di cavo, mentre le transenne sono state gettate tutte in mare.

In una sessione di qualifica molto combattuta, il Team Consulbrokers, con Alfredo Amato e Roberto Lo Piano sulla barca numero 22, è uscito vittorioso. Le capacità di navigazione hanno assicurato loro il primo posto, permettendogli di superare il formidabile equipaggio della barca 96 HPI. Il margine di vittoria è stato incredibilmente ridotto, evidenziando l'alto livello della concorrenza. A conquistare la terza posizione è stato il Team 222 Offshore, che ha completato una top tre altamente competitiva.

La sessione di qualifica è stata caratterizzata da margini ristretti mentre i piloti manovravano attraverso le impegnative acque di Palermo, ponendo le basi per un'esaltante giornata di gara in programma per domani. La gara inizierà alle 17 e si prevede un'affluenza significativa. Gli spettatori si riuniranno per assistere all'azione: l'atmosfera è carica di entusiasmo e la competizione si preannuncia intensa fra le squadre in lizza per il prestigioso titolo. Il Campionato del mondo Xcat segna un evento significativo nel calendario della motonautica attirando i migliori talenti e fan da tutto il mondo.