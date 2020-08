Rino Foschi e Giulio Migliaccio tornano in citta: il 7 ottobre all’Addaura c’è la Palermo football conference

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna l’appuntamento con Conference403. Il 7 ottobre 2020 all’Addaura Village Congressi andrà in scena la Palermo Football Conference. Una giornata dedicata al confronto su più temi legati al mondo del calcio. Tornerà in città l’ex ds Rino Foschi, l’organizzazione ha anche annunciato la presenza del direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia e dell’ex attaccante di Cagliari e Inter David Suazo oltreché del ds del Crotone Giuseppe Ursino, dello storico agente Claudio Pasqualin, di Giulio Migliaccio e tanti altri addetti ai lavori. Per partecipare alla manifestazione è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Conference403 e completare la procedura oppure cercare l’evento su Eventbrite. Particolarità di quest’anno, alla nona edizione dell’evento, è il gradito regalo agli studenti universitari di qualunque facoltà e ateneo: potranno entrare gratis, unico onere a carico il pranzo presso la struttura ospitante. Al termine della Palermo Football Conference si terrà un sorteggio maglie il cui ricavato andrà in beneficenza all’Oratorio Santa Chiara di Palermo. L’evento, inizialmente previsto il 24 marzo 2020 e poi rinviato a causa della pandemia Covid-19, prevede il riconoscimento di tre crediti formativi agli avvocati che ne prenderanno parte. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid.