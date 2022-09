Un tuffo... nel passato: squadra di pallamano di nuovo insieme dopo 47 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grazie ad un lungo lavoro di ricerca e organizzazione di Paolo Mottareale, il portiere della squadra, tutti gli atleti dell’Acsi Vittorio Veneto di pallamano si sono riuniti incontrandosi dopo ben 47 anni. Il gruppo, composto interamente da allievi del professore Giovanni Veneziano che frequentavano la scuola media Vittorio Veneto di Palermo e allenata dall’allora ventiduenne Walter Pezzer (anche lui presente alla serata), ha rappresentato la prima squadra siciliana nella storia della pallamano che è riuscita ad accedere ad una fase nazionale dei "Giochi della gioventù". La reunion si è svolta proprio nella sede palermitana. Di Acsi Matteotti Palermofoto, la stessa società sportiva a cui la squadra apparteneva che è ancora attiva in ambito sportivo e culturale sul territorio. Questa la squadra, oggi come allora: in alto a sinistra Walter Pezzer (allenatore) Lucio Feo, Giacomo Namio, Salvatore Veneziano, Lino Franco, Luigi Guarneri. In basso a sinistra Paolo Mottareale, Aniello D'Ambrosio, Nando Scimone, Salvatore Mirabile e Rosolino D'Angelo.