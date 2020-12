La campionessa italiana di rally slalom è di Belmonte, Enza Allotta sul gradino più alto del podio

Enza Allotta, portacolori della scuderia RO racing, si è laureata campionessa italiana slalom del 2020. Il titolo tricolore è giunto al termine di una stagione molto intensa. A destare non poche preoccupazioni per la portacolori della scuderia RO racing è stato il rendimento altalenante della Fiat 126 con la quale la ragazza di Belmonte Mezzagno ha disputato la serie nazionale.

“E' stata una stagione intensa e difficile, le trasferte iniziali di Melfi e Monopoli, dove ho sfoderato prestazioni di alto livello, mi hanno fatto subito comprendere che il successo nella serie poteva essere alla mia portata - ha detto Allotta - a riservare sorprese sono state invece le gare disputate in terra di Sicilia, quando la mia vettura non ne ha voluto sapere di marciare a dovere. Fino alla gara di Torregrotta dove sono riuscita a sfoderare una buona prestazione. Dedico questa vittoria a mio padre, perno portante in tutte le mie gare. Ringrazio la mia scuderia per il supporto che è riuscita a fornirmi e infine, ma non per ultimi, tutti coloro che mi hanno dato la spinta per vincere questo terzo titolo italiano slalom: la Loran, il gruppo Parco Racing, i miei sponsor e i miei supporter”.