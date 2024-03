In 50 al raduno in Inghilterra di Tifosi Palermo Uk: "La sconfitta col Brescia non scalfisce una fede incrollabile"

Secondo raduno in presenza del gruppo "Tifosi Palermo Uk", nato lo scorso anno, che riunisce i sostenitori rosanero che vivono nel Regno Unito. Circa cinquanta persone, in alcuni casi accompagnate dalle rispettive famiglie, sono giunte ieri a Coalville (vicino Leicester) da tutta l'Inghilterra, oltre che da Scozia e Galles, per assistere in tv alla partita disputata dal Palermo a Brescia, e per condividere un pomeriggio all'insegna della goliardia e dell'aggregazione.

Il gruppo è costituito in larga misura da emigrati siciliani che hanno lasciato la propria terra per ragioni di lavoro, ma anche da britannici purosangue, senza alcun legame di famiglia con Palermo, che, per i motivi più disparati, nel corso della loro vita, si sono imbattuti nei colori rosanero non lasciandoli più.

Se da un lato, prestazione e risultato della squadra di Corini hanno lasciato l'amaro in bocca, d'altra parte, per i "Tifosi Palermo Uk", armati di una fede incrollabile per i colori rosanero, il bilancio dell'evento è solamente positivo. Per loro, la testa è già alla prossima partita.