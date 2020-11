La radiocronaca di Antonio Asaro per Juve stabia-Palermo su Rta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani 12 novembre 2020 l’appuntamento con la radiocronaca di Juve Stabia- Palermo alle ore 15.00 su Rta, sarà per gli appassionati tifosi rosanero anche un’occasione per riabbracciare un personaggio indelebilmente legato alla storia del Palermo calcio: Antonio Asaro. Pioniere della radio-telecronaca , Asaro è stato per anni la voce narrante delle vicende del Palermo calcio, e con la sua professionalità, unita ad un’arguta ironia , per diverse stagioni ha accompagnato le domeniche dei tifosi rosa, lavorando in diverse emittenti regionali, dove tra le altre cose, conduceva il fortunato programma serale GolMed, per anni punto di riferimento della domenica sera per il calcio siciliano.



In questo suo ritorno alla radiocronaca Antonio Asaro ritroverà nel ruolo di opinionista Marcello Pisciotta, da anni speaker radiofonico di RTA, e già in passato collaboratore di Antonio proprio in quell’esperienza televisiva. Erano i tempi di un Palermo vincente che ambiva al top del calcio nazionale, e ci auguriamo tutti , che possa questa occasione coincidere con la prima vittoria in campionato dei rosanero.

