Centro sportivo 7 bello, al via la seconda edizione del torneo di calcio benefico nato durante il lockdown

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Avrà inizio oggi presso i campi del 7 bello in via Portello la seconda edizione del "Torneo D'estate". "L'idea - dicono Piero ed Alex gli organizzatori - nasce durante il periodo di lockdown quando insieme a Salvo Massa, presidente dell'associazione 'a strummula e Salvo Altadonna, presidente della Commissione Attività Sociali della Quinta Circoscrizione, cercavamo di capire come potere essere d'aiuto ai ragazzi del nostro quartiere. Abbiamo coniugato la voglia di riprendere a giocare di molti nostri amici con il bisogno di ritrovare una socializzazione educativa per gli alunni della Comunità educante Noce. Visto l'entusiasmo della prima edizione eccoci qua - proseguono Piero ed Alex - nuovamente in campo".

"Quest'anno - dice Salvo Massa - la partita inaugurale sarà giocata dalle donne, vero motore dei percorsi di genitorialità in cui gli adulti sono cittadini attivi nella promozione dei diritti dei bambini e del miglioramento del bene comune". "Abbiamo deciso di patrocinare l'evento - dice il consigliere Altadonna, presidente della Commissione Attività Sociali della Quinta Circoscrizione - perché vanno incentivate le iniziative che rivolgono la propria attenzione agli enti del territorio e alle loro attività. Sostenere 'a strummula è una precisa scelta per salvaguardare chi nel territorio c'è e che speriamo possa continuare ad esserci negli anni seguenti. È una piccola iniziativa volta ad incentivare la sostenibilità dei percorsi già avviati nel quartiere Noce".

"Il torneo si svolgerà tre volte a settimana - affermano gli organizzatori, Pietro La Licata e Alessio Lo Cicero - per circa un mese e mezzo: la finale, infatti, è in programma a fine luglio".