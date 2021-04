Pullman del Palermo preso a sassate, tifosi del Messina condannano il gesto

Dura presa di posizione del tifo organizzato del Messina dopo l'episodio di venerdì sera, quando il pullman del Palermo in transito è stato preso a sassate prima di imbarcarsi sul traghetto. “I gruppi organizzati di Messina - si legge in una nota stampa unitaria del tifo cittadino, sottoscritta da Uragano Cep, Gioventù Giallorossa, Testi Fracidi, Fedelissimi e Nocs - stigmatizzano e condannano il vile gesto posto in essere da qualche imbecille che, in un momento così difficile per tutti, nulla di meglio ha trovato da fare che prendere a sassate il pullman della società Palermo calcio in transito nella nostra città. Tale comportamento è al di fuori da qualsiasi contesto campanilistico e di rivalità che si possa ricondurre al movimento ultras trattandosi di infami e sciacalli".