Protesta degli operatori sportivi a piazza Verdi, Virzì (Ugl): "C'è un mondo in ginocchio"

"Sono pronta a sfidare i limiti. La storia li pone, gli uomini devono superarsi per generare altri ostacoli che puntualmente verranno abbattuti. E' lo sport, come la vita". Queste sono parole di dell'ex schermidrice Valentina Vezzali (nella foto), sei volte d'oro ai giochi olimpici, nuovo sottosegretario con delega allo Sport.

"Il mondo dello sport è in ginocchio confidiamo molto nel neo sottosegretario Valentina Vezzali, un alto profilo del mondo sportivo che ci fa ben sperare - dichiara Filippo Virzì dell'Ugl Creativi, commentando la manifestazione di oggi a piazza Verdi - il settore sportivo è in ginocchio con tutto l’indotto, la perdita di posti di lavoro è senza precedenti, credo sia giunto il momento di scendere in piazza per denunciare questa ingiustizia, operatori del settore fate sentire la vostra voce, la categoria va indennizzata a seguito della lunga chiusura ed adeguatamente supportata da un reale piano di rilancio".