"Intitolare la tribuna centrale dello stadio a Maurizio Zamparini": la proposta di Armao al sindaco Orlando

Intitolare la tribuna centrale dello stadio a Maurizio Zamparini, l'ex presidente del Palermo calcio recentemente scomparso che per 16 anni guidò il club rosanero riportandolo in serie A. A lanciare la proposta, contenuta in una lettera inviata al sindaco Leoluca Orlando, è il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao.

Nella missima il vicepresidente comunica al primo cittadino il completamento dell'istruttoria relativa al finanziamento dei lavori alla copertura della tribuna centrale del 'Renzo Barbera' in vista dell'incontro della Nazionale per la partita delle qualificazioni ai Mondiali. "Propongo che, una volta ultimati i lavori sulle tribune e in concomitanza con la partita delle qualificazioni ai Mondiali, le stesse - scrive Armao - siano intitolate a Zamparini, che ha riportato la squadra al livello nazionale che merita e, con essa, anche la città di Palermo".

Fonte: Dire