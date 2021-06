Primo expert Ikmi in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 6 giugno 2021 si è concluso il Summer Camp dell'International Krav Maga Institute (Ikmi) una rassegna sportiva annuale internazionale. In tale occasione si svolgono anche gli esami di livello degli istruttori. Quest'anno per la prima volta un siciliano si è candidato per il titolo di National Expert, il livello istruttore più elevato conseguibile per l italia che unisce capacità tecniche elevatissime e menageriali. Così dopo 4 giorni di esami teorici e pratici Mauro Labita altavillese consegue la qualifica ambita diventando di fatto il primo siciliano a raggiungere tale livello. Si è già al lavoro per programmare un nuovo anno sportivo per la Sicilia all'insegna della professionalità e degli elevati standard, riferisce il neo Expert e referente il regionale, augurandoci che sia un anno di ripresa per tutti.