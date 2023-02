Arbitro palermitano si fa male, partita di Serie D sospesa dopo 32 minuti a Prato

L'arbitro (palermitano) si fa male e il match viene sospeso. Non succede in una partitella di Terza categoria ma l'episodio è avvenuto in Serie D. Prato-Giana Erminio è stata infatti sospesa sullo 0-0 al 32’ del primo tempo a causa di un infortunio muscolare del direttore di gara, Davide Matina di Palermo, che nonè riuscito a proseguire la conduzione del match. La partita viene dunque rinviata a data da destinarsi.

Matina è stato subito soccorso dai sanitari del Prato, ha provato a ripartire ma si è poi arreso fischiando tre volte e decretando la fine anticipata della partita.

PRATO-GIANA ERMINIO 0-0 al 32’ pt

Prato (4-3-3): Bertini, Angeli, Colombini, Aprili, Diallo, Cela, Bassano, Del Rosso, Nicoli, Soldani, Ciccone. A disp: Falsettini, Nizzoli, Scianname, Cecchi, Renzi, Campaner, Petronelli, Kouassi, Ba. Allenatore: Federico Santi

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Mandelli, Pinto, Perna, Ballabio, Colombara, Fall, Brioschi, Lamesta, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Piazza, Gaye, Calmi, Ghilardi, Messaggi, Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Davide Matina di Palermo. Assistenti: Nicola Giancristofaro di Lanciano e Matteo D'Orazio di Teramo