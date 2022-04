Pilota di Castelbuono vola in Germania: in gara nel kartodromo di Schumacher a Kerpen

Il pilota di karting Vincenzo Campo di Castelbuono che è uno dei soci della Asd Armanno Corse di Palermo, prenderà parte alla gara Nazionale Tedesco in prova unica: "GKC 100cc Pre2000 Cup 2022 - Kerpen" che si svolge sul storico circuito tedesco di Kerpen, la pista molto famosa per la proprietà di Schumacher, il leggendario pilota di F1. In questo circuito oltre ai fratelli Schumacher ha pure debuttato e corso Sebastien Vettel. Appuntamento in pista per il 7-8 maggio 2022.

Nella lista dei partecipanti ci sono ben 34 piloti di nazionalità tedesca, danese, belga e uno di origine svizzera. Per quanto riguarda invece gli italiani sono solamente tre i piloti al via. Campo assieme agli altri due piloti avrà un senso di responsabilità verso l'Italia. Campo corre con il suo fidatissimo team Maccaferri Racing. Dopo la trasferta tedesca subito si sposterà in un altra gara, una gara Nazionale Aci Sport Club "Cup of Champions 2022" e campionato regionale Aci Club Triveneto che si svolge sul circuito di Ala di Trento il 16-15 maggio 2022