Piana, via ai lavori nel centro tecnico canoa e canottaggio Vito Ales

E' stato firmato questa mattina il verbale di consegna dei lavori di manutenzione straordinaria in copertura e sulle aree esterne del centro tecnico canoa e canottaggio Vito Ales di Piana degli Albanesi. La firma è avvenuta alla presenza della ditta aggiudicataria, il Rup Maurizio Magro Malosso della Direzione edilizia e beni culturali, Claudio Delfino e il direttore dei lavori Benedetto Purrazzella. I lavori consegnati, per cui l’ultimazione è prevista in 120 giorni, verranno eseguiti per migliorare le condizioni generali del centro tecnico in attesa di poter riaprire la struttura alla fruizione da parte di società e sportivi. L'importo complessivo dell'intervento 99 mila euro.