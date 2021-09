Pigiessiadi 2021, si scende in campo con la pallavolo e il calcio a 5

La nuova stagione sportiva delle Polisportive Giovanili Salesiane ha inizio con le Pigiessiadi Restart, un'edizione speciale per la ripartenza post pandemica delle attività sportive e ridare slancio allo sport educativo in Sicilia. Dal 17 al 19 settembre all’Athena Resort di Ragusa, si terrà la manifestazione sportiva per gli sport di pallavolo e calcio a 5

Dopo il blocco dovuto alla pandemia di Covid-19 le Pigiessiadi sono pronte a tornare in campo. Tutto è pronto per questa edizione Restart delle Pigiessiadi 2021, dopo la prima fase vissuta nei mesi scorsi nei diversi territori provinciali attraverso i tornei nelle diverse categorie giovanili e libere degli sport a squadra più diffusi. Quindici squadre impegnate nei tornei di pallavolo e calcio a cinque all’Athena Resort di Ragusa, dal 17 al 19 settembre. Ecco le squadre partecipanti: calcio a cinque under 15: PGS Aquila Cesarò di Catania, Pol. Dil Antonio Rosmini di Trapani, Madre Teresa di Trapani. Calcio a cinque under 17: ASD Nuova Petiliana di Caltanissetta, PGS Beato Dusmet Montepalma di Catania, PGS Don Bosco di Trapani. Calcio a cinque Libera: ASD Nuova Petiliana di Caltanissetta, PGS S.Maria Salette di Catania, PGS D. Bosco Alcamo di Trapani, PGS Etoile di Trapani. Volley under 17: ASD Cyclopis di Catania, ASD Palma Team Volley di Palermo. Volley Libera femminile: PGS Biogemina Liotri volley di Catania, ASD Fata Morgana di Messina, ASD Palma Team Volley di Palermo.

Nel Comunicato ufficiale n. 2 sono stati pubblicati i calendari delle gare, i regolamenti tecnici e i protocolli sanitari da rispettare per la buona riuscita della manifestazione. “A distanza di due anni - spiega Massimo Motta, presidente regionale - torniamo a respirare aria di Sport e di Festa, inaugurando la nuova stagione 2021/22 con la passione di sempre e la particolare attenzione alle relazioni ed al confronto sul campo e fuori dal campo, fedeli a quella pulsione educativa che ci contraddistingue”. Le Pigiessiadi 2021 sono preludio di una grande edizione nella primavera del prossimo anno con la più ampia partecipazione possibile dei giovani e delle famiglie.