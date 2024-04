Sorrisi in casa Telimar, Pettonati e Puleo convocati per il collegiale della Nazionale

Grande soddisfazione in casa Telimar Palermo, dopo la convocazione per il collegiale della Nazionale che si terrà a Napoli dal 21 al 23 aprile ricevuta da Francesco Pettonati e Pedro Puleo. Sotto la guida attenta dei tecnici Presciutti e Mistrangelo, i due atleti avranno un’importante occasione per mettersi in mostra rispettivamente tra i 22 nati 2006 e seguenti ed i 24 nati 2008 e seguenti.

La convocazione arriva a pochi giorni dalle quattro vittorie consecutive alla Scandone di Napoli contro Montenegro, Serbia, Croazia e Ungheria, che ha portato al trionfo nella Easter Cup, con la selezione azzurra allenata da Mistrangelo che ha visto tra i protagonisti anche Pedro Puleo.

Marcello Giliberti, presidente Telimar esprime la sua soddisfazione: "Arrivano le graditissime convocazioni di due atleti delle nostre squadre giovanili, e più in particolare del polivalente Francesco Pettonati, classe 2006, del vivaio della Waterpolo Palermo, quest'anno in prestito alternativo per giocare con noi il campionato nazionale Under 18, e di Pedro Puleo, dinamico attaccante mancino classe 2009. Tutto ciò, in un'ottica di ringiovanimento del roster per le prossime stagioni, è per noi motivo di grande soddisfazione e di serene prospettive. Questi due elementi sono infatti potenzialmente in grado di essere aggregati alla nostra squadra di A1 già dalla prossima stagione 2024/2025. Per questa ragione, abbiamo richiesto al presidente della Waterpolo Antonio Coglitore il trasferimento per il prossimo biennio di Francesco Pettonati da noi. Con Pettonati e Puleo, altri talentuosi giovani, come Giorgio Occhione, Andrea Di Bella, Leonardo Falsone e Cristiano Caviglia, sono in condizione di tentare questo virtuoso percorso proiettato verso un altissimo livello tecnico-sportivo, garantito dalla eccellente organizzazione societaria e dalla straordinaria competenza e passione del nostro tecnico Gu Baldineti".