Italian Roller Games, bene le palermitane alle "Olimpiadi" degli sport a rotelle di Rimini

Anche un pezzo di Palermo protagonista in quella che è stata definita la prima “Olimpiade” nazionale delle discipline a rotelle. E' in corso di svolgimento a Rimini la prima edizione degli Italian Roller Games che raggruppano, per la prima volta in un unico contesto tutti i campionati italiani della Federazione italiana sport rotellistici. La manifestazione, iniziata il 4 giugno, si concluderà il 4 luglio.

Per la Asd Starletskate di Palermo e per le sue ragazze è stato il primo campionato italiano assoluto a cui hanno preso parte. Per la categoria allievi nazionali, specialità 'solo dance', Matilde Bianco è stata l'unica atleta palermitana e siciliana a entrare in finale. Si è classificata 16esima su 85 partecipanti in una gara estremamente competitiva e di alto livello tecnico.

Per la categoria divisione nazionale A, specialità 'solo dance', Marta Lo Verso si è invece classificata 26esima su 72 atleti. Anche lei è stata l'unica atleta palermitana partecipante in questa categoria. Ha sfiorato la finale per qualche decimo di punto (la danza finale viene disputata solamente dai primi 24 atleti classificati nelle prime due danze). "I risultati ottenuti dalle nostre atlete sono stati eccezionali", ha commentato l'insegnante Valentina Di Maria, tecnico allenatore di terzo livello artistico, danza e coppie danza, consigliere effettivo artistico della Federazione italiana sport rotellistici Sicilia. I campionati si sono svolti all’Rds Stadium di Rimini.