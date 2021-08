Exploit di Xenia Palazzo alle paralimpiadi di Tokyo, Camassa: "Orgoglio per la nostra città"

Anche l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, si congratula per il grande exploit della palermitana Xenia Palazzo, che a Tokyo si rivela tra le atlete paralimpiche più forti del mondo. Nata a Palermo il 29 aprile 1998 ma veronese d'adozione, la nuotatrice ha vinto, dopo la medaglia d'argento nei 200 misti SM8, anche la medaglia d’oro nella staffetta della squadra italiana.

“La nuotatrice palermitana Xenia Francesca Palazzo porta in alto il nome di Palermo alle Paralimpiadi di Tokyo - dice Camassa -. Un risultato straordinario. Una grande conquista per lo sport italiano e un grande orgoglio per la nostra città, così come per tutto il movimento sportivo palermitano".