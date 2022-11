Para-Taekwondo, la "pantera" Luigi Carlino conquista l'argento ad Arezzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ad Arezzo, nella splendida cornice del Palasport Estra D'Agata, il 19 e 20 novembre 2022 si sono svolti i Campionati Italiani cinture nere di Forme di Taekwondo e Para-Taekwondo. Nella giornata di sabato 19, le Pantere Taekwondo Team Carrara, allenate dai maestri Marco Carrara e Vincenzo Li Volsi, hanno partecipano per il settore Para-Taekwondo con il loro atleta Luigi Carlino che ha conquista una meritatissima medaglia di argento.

Nella stessa giornata, poco prima, l'altro atleta convocato della squadra, Gabriele Li Volsi, per soli 33 millesimi non accede alla finalissima piazzandosi al 9° posto su 18 fortissimi atleti della categoria Junior cinture nere. "Il nostro Carlino - dice il maestro Carrara - per soli pochi centesimi non ha vinto l'oro, Fiero anche del nostro Gabriele che ci ha fatto fare una bellissima figura e ha dimostrato che siamo sul pezzo".