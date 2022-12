Pamela Conti al Ferrara, l'allenatrice della nazionale femminile di calcio del Venezuela incontra gli studenti

Pamela Conti, allenatrice palermitana della nazionale femminile di calcio del Venezuela, lunedì 19 dicembre incontrerà oltre 200 alunne e alunni del Ferrara per condividere la sua esperienza di riscatto sociale attraverso lo sport.

Nata e cresciuta nel quartiere Ballarò a Palermo, Pamela Conti esordisce nel mondo del calcio con la maglia delle Aquile Palermo fino a giocare nella squadra della nazionale. Vanta una carriera di altissimo livello che nel 2019 la porta a diventare la Commissaria Tecnica della Nazionale femminile di calcio del Venezuela.

"Non è stato il pallone - dichiara Pamela Conti - a portarmi dai campi impolverati di Ballaró alla medaglie d’oro in Sud America, ma la mia determinazione a raggiungere obiettivi importanti, a volare alto. È questo che ripeterò sempre ai ragazzi che crescono nell mia Palermo e, a volte, si ritrovano senza sogni".

"La testimonianza di Pamela Conti - dichiara Margherita Maniscalco, Dirigente Scolastica del Ferrara - rappresenta un incoraggiamento per tutti gli studenti che vivono in realtà difficili e, spesso, sono pronti anche ad abbandonare la scuola. Senza dubbio per alcune ragazze, ancora vittime di preconcetti culturali che le condannano a non sognare un futuro in ruoli 'tipicamente maschili' Pamela Conti diventa un modello di vita e assume una valenza importantissima per proseguire in un cammino di educazione di genere".