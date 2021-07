Pallavolo, tutto pronto per le finali nazionali Crai under 15 femminili

Le gare sono in programma dal 23 al 25 luglio a Palermo, Cinisi, Montelepre e Terrasini. Il presidente del Comitato regionale Fipav Sicilia Nino Di Giacomo: "E' una manifestazione di grande importanza e rilievo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per l’aspetto turistico e per il numero di atleti, addetti ai lavori ed accompagnatori al seguito"

Dal 23 al 25 luglio Palermo, Cinisi, Montelepre e Terrasini ospiteranno le finali nazionali Crai under 15 femminile di pallavolo. L'evento è stato presentato stamani nei locali dell'assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo. Sono intervenuti il presidente del Comitato regionale Fipav Sicilia Nino Di Giacomo, il consigliere federale Davide Anzalone, il presidente del comitato territoriale Eduardo Cammilleri, il presidente del comitato organizzatore locale Roberto Mormino, Raoul Russo, in rappresentanza dell’assessorato Regionale allo Sport, il vicesindaco di Montelepre Totò Cristiano, l’assessore allo Sport del Comune di Terrasini Vincenzo Cusumano. Presenti, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Fipav Antonio D’Anna e Antonio Locandro, così come il presidente del comitato territoriale Fipav Alessandro Zurro Messina e i consiglieri territoriali della Fipav Palermo Nicola Sunseri e Girolamo Valguarnera.

"La Sicilia - ha detto Di Giacomo - è pronta ad accogliere una manifestazione di grande importanza e rilievo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per l’aspetto turistico e per il numero di atleti, addetti ai lavori ed accompagnatori al seguito. Abbiamo chiesto alla Federazione Nazionale di istituire un trofeo intitolato a Lilyana Pizzo, la 'signora del volley siciliano' scomparsa a maggio dell’anno scorso ed ultima ad avere portato uno scudetto in Sicilia, da assegnare alla squadra che si aggiudicherà questo scudetto di categoria”.

"Un prestigio per il nostro territorio l’organizzazione di questa tre giorni. Un sogno - ha sottolineato Mormino - che era stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, ma che finalmente oggi potrà realizzarsi. Palermo e la Sicilia tengono particolarmente a queste Finali Nazionali Giovanili, motore trainante del movimento pallavolistico. Per noi questo è un grande evento che abbiamo

l’onore di organizzare”.

"siamo felici e onorati - ha aggiunto Russo - che la Federazione Italiana Pallavolo abbia scelto il nostro supporto logistico per la presentazione di questa conferenza, segno tangibile della sinergia tra le discipline sportive e le istituzioni. Parliamo di sport, e anche di turismo: un connubio perfetto dal quale la Sicilia ne esce vincente”.