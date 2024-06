Mercato, il Telimar ingaggia l’attaccante catanese Alessio Privitera

E' ancora tempo di mercato per il Telimar. Il club dell’Addaura nella stagione 2024/2025 potrà contare su un nuovo attaccante che giocherà in posizione 1-2 negli schemi tattici di coach Baldineti. È il catanese Alessio Privitera, classe 1993, dagli 8 ai 14 anni cresciuto nella cantera della Blu Team di Poppy Aiosa, per transitare poi alla Nuoto Catania, dove ha subito brillato nelle categorie giovanili, facendo anche parte per quattro anni degli azzurrini Under 16 e Under 18, insieme agli atleti TeLiMar Paulo Salemi e Gabriele Galioto.

Successivamente, è stato per tanti anni protagonista, della promozione prima e della permanenza poi, in A1 della squadra etnea, con una parentesi nel Sori in A1 nella stagione sportiva 2014/2015. Privitera arriva a Palermo dopo aver sfiorato la promozione nella massima serie con l’Auditore Crotone.

Grandissima vena realizzativa, buon nuoto e grande reattività sono le principali caratteristiche di questo attaccante puro, che avrà modo di adattarsi agevolmente agli schemi tecnico-tattici tanto cari a coach Baldineti.

Alessio Privitera, attaccante neo-acquisto Telimar: “Sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura col Telimar, che ho affrontato tante volte da avversario e che ho sempre considerato una società seria, con le idee chiare e con grandi ambizioni. Ringrazio tanto Gu Baldineti e il presidente Marcello Giliberti per l'opportunità che mi hanno offerto, consentendomi di entrare a far parte di una squadra che compete per i primi posti d'Italia e, speriamo se ripescata, anche per una Coppa europea. Spero di ripagare la loro fiducia nel miglior modo possibile".

Gu Baldineti, allenatore Telimar: “Alessio è un giocatore che conosco bene, molto duttile, dotato, secondo me, di uno dei migliori tiri da posizione 2. Ma è anche un giocatore che si adatta a più ruoli. Avevo avuto dei contatti con lui anche l'anno scorso, ma alla fine il suo trasferimento da noi è avvenuto soltanto adesso. Si tratta sicuramente di un ottimo acquisto, che va ad aumentare la qualità della nostra squadra”.

Marcello Giliberti, presidente Telimar: “Conosco Privitera da tanti anni, essendo cresciuto insieme ai nostri classe ’93 Salemi e Galioto, per diversi anni protagonisti della nostra attività giovanile oltre che della prima squadra. È l’unico atleta del nostro roster 2024/2025 con il quale ho perfezionato un accordo per una sola stagione sportiva, avendo lui in programma il prossimo anno di fare rientro a Catania per motivi di lavoro. Abbiamo con il nostro coach puntato su di lui per andare a potenziare il nostro lato d’attacco di contromano, in cui schiereremo anche Alessandro Vitale, oltre ad Andrea Giliberti, che però Baldineti nella prossima stagione specializzerà per marcare il centro avversario. Personalmente, vedo Alessio Privitera perfettamente adeguato ad adattarsi velocemente agli schemi di Gu Baldineti e, facendo ciò, sarà in grado di portare un repentino grande valore aggiunto al nostro gruppo”.