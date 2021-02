Pallanuoto, serie B: la Braciera Cus Palermo ai nastri di partenza

La serie B nazionale di Pallanuoto è ai nastri di partenza e con essa anche la stagione de La Braciera Cus Palermo. Tante le novità in termini di classifica e composizione dei gironi, con i classici quattro gruppi trasformati in otto, da cinque squadre ciascuno. Per un totale di 40 società al via. Per il Cus è l’occasione per dare continuità a quanto costruito nel corso dell’agrodolce campionato 2020, partito prima della crisi Covid e che al momento dello stop vedeva La Braciera primissima con grande autorevolezza. In tal senso il gruppo è stato confermato in blocco, arricchito da innesti mirati di grande qualità. Si tratta del marcatore Claudio Geloso, Riccardo Guaresi e Italo Russo, centroboa e centrovasca entrambi provenienti dalla RN Palermo e il portiere Mattia Conti, che approda in giallorossonero dal Savona e dalla serie A2.

Ecco la rosa completa de La Braciera Cus Palermo 2021: Francesco Abbadessa, Benedetto Abbaleo, Michele Consiglio, Mattia Conti, Pietro Cucinotta, Francesco Di Vitale, Marco Ferlito, Claudio Geloso, Diego Geloso, Riccardo Guaresi, Andrea Lucà, Roberto Manzullo, Angelo Mazzi, Mattia Menenti, Giuseppe Mineo, Giorgio Occhione, Riccardo Paternò, Marco Piscitello, Italo Russo, Eriz Szabo, Riccardo Tomasello. Una rosa importante, che poggia le proprie basi sul proficuo lavoro avviato nel 2020. In quest’ottica non manca la vicinanza dell’intera polisportiva, che tramite il presidente Giovanni Randisi, augura alla propria prima squadra di Pallanuoto un grande campionato. “Speriamo di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, gli ingredienti ci sono tutti. Tecnico, staff e giocatori hanno tutte le qualità per poter fissare l’obiettivo e raggiungerlo. A loro va l’in bocca al lupo di tutto il Cus“.

Giampiero Occhione, responsabile sezione Pallanuoto e tecnico La Braciera Cus Palermo, ai microfoni del sito ufficiale giallorossonero parla di questa nuova avventura, la stagione 2021: “La squadra si presenta mantenendo il blocco dell’anno passato, con degli innesti di qualità. Vogliamo fare bene, proseguire sulla scia del lavoro già fatto e costruire nuovi traguardi. Sarà un campionato difficile, nessuno vorrà mollare un centimetro contro di noi e per questo serviranno massima umiltà e determinazione. Unite al lavoro settimanale in allenamento, che dovrà essere un crescendo di intensità e qualità“. Per il terzo anno consecutivo La Braciera, di Antonio Cottone, è il main sponsor della sezione Pallanuoto Cus Palermo. Eccellenze che, condividendo valori, passione e ideali, lavorano ogni giorno per offrire il massimo delle proprie potenzialità, in un costante percorso di crescita quotidiana.

Proprio Antonio Cottone, ai microfoni Cuspalermo.it, suona la carica in vista della nuova stagione: “Per il terzo anno sposiamo il progetto Pallanuoto Cus Palermo, con il quale condividiamo la voglia di eccellere e raggiungere traguardi importanti, attraverso tanto lavoro e sacrifici. Aver confermato il blocco vincente del 2020, che era partito con il 6su6 che ben ricordiamo, più innesti mirati di grande qualità, ci fa ben sperare. Speriamo tutti di poter fare ancora meglio e che soprattutto il campionato possa essere vissuto per intero, dall’inizio alla fine“. La sezione giallorossonera può vantare partner di prestigio, presenti in occasione di tutte le gare interne, sia sul luogo, che in streaming, che nel sito ufficiale e sui canali social Cus Palermo. Si tratta di: G&G, Tole, SKK Doner House, TedTrip, Grafiche Salerno, Villa Lampedusa. Come sempre tutte le gare della prima squadra e del settore giovanile verranno raccontate sulle pagine del sito ufficiale www.cuspalermo.it e sui canali social Cus Palermo, Facebook, Instagram, Twitter. Da quest’anno, inoltre, tutte le gare interne verranno trasmesse in video diretta streaming sulla pagina Facebook: Sport Web Sicilia.

Fonte: addetto stampa Cus Palermo

